Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неблогожелательная атмосфера

Нужно ли запрещать блогерам без профильного образования давать советы

В России могут официально запретить блогерам без высшего образования давать советы. Соответствующую инициативу могут рассмотреть в Госдуме. В качестве ее основы предлагает опыт Китая. Там, например, штраф за консультации без наличия дипломов теперь превышает 1 млн в пересчете на российскую валюту. Следует ли идти по этому пути в РФ? Разбиралась Юлия Савина.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Неделю назад в Китае вступил в силу закон, требующий от блогеров иметь официальную квалификацию в сферах медицины, юриспруденции, образования или финансов, если они хотят создавать контент на одну из этих тем. Об этом сообщила местная администрации киберпространства(CAC). Официальные лица КНР заявляют, что цель нововведения — борьба с дезинформацией. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета и автор Youtube-канала «Простые числа» Олег Комолов считает такое решение актом ужесточения цензуры: «Пекин давно идет по этому пути. Можно вспомнить знаменитый "китайский файрвол", который нацелен на ограничение в распространении информации. Объясняется это все, как обычно, заботой о гражданах, которые должны получать сведения от компетентных специалистов. Но здесь, на мой взгляд, возникает некоторая подмена понятий, которой очень активно пользуются государство. Оно заинтересовано в том, чтобы в обществе и СМИ распространялась только та информация, которая соответствует официальной позиции правящего класса».

Как блогеры обходят запрет на рекламу в нежелательных соцсетях

В России Госдума предложила перенять этот опыт, чтобы отсеять мошенников в социальных сетях. Инициатива предполагает, что блогеры должны будут подтверждать свою компетенцию дипломом, профессиональной лицензией или сертификатом. Кроме того, за нарушение закона инфлюенсерам может грозить блокировка и крупные штрафы. Президент Национальной ассоциации блогеров, блогер-миллионик Ольга Берек также видит в инициативе позитивную сторону:

«Есть лайфстайл-блогеры, которые могут делиться своим опытом, например, выпил морошку — пропал насморк. Но прописывать всем людям такое средство от простуды по закону он не должен иметь права.

Ровно то же самое в случае, если я купила акции или облигации компании. Это мой личный опыт. Если я не являюсь финансовым консультантом, то у меня нет права продавать его как какой-то продукт».

Нужен ли надзор за финансовыми интернет-источниками

Советы блогеров действительно могут привести к серьезным последствиям для граждан — от потери здоровья до финансовых крахов, отмечают собеседники “Ъ FM”. Например, люди без специального медицинского образования советуют таблетки для похудения. Это приводит к непоправимым последствиям, рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев: «Я считаю, что такую практику нужно запретить, особенно в отношении тех блогеров, которые заходят на поле психологии, психиатрии и психотерапии. Сейчас каждый второй из инфлюенсеров пытается продвигать какие-то свои методы, вплоть до марафонов похудения, не являясь базовым диетологом, эндокринологом».

Яна Лубнина — о кризисе традиционных медиа

При этом диплом не всегда является гарантией качества контента, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Тем более чаще для аудитории куда важнее харизма и способ донесения информации. Так что простые и безопасные советы, которые не включают в себя назначение препаратов, запрещать не стоит, считает руководитель отдела развития и сервиса Ленинградской областной клинической больницы Мария Волошина: «Полностью ограничивать разговоры о медицине, на мой взгляд, неправильно. Очень важно, чтобы люди, в том числе популяризаторы, помогали развенчивать мифы, объясняли необходимость своевременной диагностики, говорили о том, что нужно обращаться к врачу вовремя, а не заниматься самолечением».

Стоит ли из соцсетей убирать негатив и уныние

У властей давно возникают претензии к инфлюенсерам по разным вопросам. Так, Елена Блиновская уже отбывает срок в колонии, а Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, находится под домашним арестом за вывод сотен миллионов за рубеж. Суд должен также готовится вынести приговор бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по обвинению в крупном мошенничестве.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина

Новости компаний Все