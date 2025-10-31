Неблогожелательная атмосфера

В России могут официально запретить блогерам без высшего образования давать советы. Соответствующую инициативу могут рассмотреть в Госдуме. В качестве ее основы предлагает опыт Китая. Там, например, штраф за консультации без наличия дипломов теперь превышает 1 млн в пересчете на российскую валюту. Следует ли идти по этому пути в РФ? Разбиралась Юлия Савина.

Неделю назад в Китае вступил в силу закон, требующий от блогеров иметь официальную квалификацию в сферах медицины, юриспруденции, образования или финансов, если они хотят создавать контент на одну из этих тем. Об этом сообщила местная администрации киберпространства(CAC). Официальные лица КНР заявляют, что цель нововведения — борьба с дезинформацией. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета и автор Youtube-канала «Простые числа» Олег Комолов считает такое решение актом ужесточения цензуры: «Пекин давно идет по этому пути. Можно вспомнить знаменитый "китайский файрвол", который нацелен на ограничение в распространении информации. Объясняется это все, как обычно, заботой о гражданах, которые должны получать сведения от компетентных специалистов. Но здесь, на мой взгляд, возникает некоторая подмена понятий, которой очень активно пользуются государство. Оно заинтересовано в том, чтобы в обществе и СМИ распространялась только та информация, которая соответствует официальной позиции правящего класса».

В России Госдума предложила перенять этот опыт, чтобы отсеять мошенников в социальных сетях. Инициатива предполагает, что блогеры должны будут подтверждать свою компетенцию дипломом, профессиональной лицензией или сертификатом. Кроме того, за нарушение закона инфлюенсерам может грозить блокировка и крупные штрафы. Президент Национальной ассоциации блогеров, блогер-миллионик Ольга Берек также видит в инициативе позитивную сторону:

«Есть лайфстайл-блогеры, которые могут делиться своим опытом, например, выпил морошку — пропал насморк. Но прописывать всем людям такое средство от простуды по закону он не должен иметь права.

Ровно то же самое в случае, если я купила акции или облигации компании. Это мой личный опыт. Если я не являюсь финансовым консультантом, то у меня нет права продавать его как какой-то продукт».

Советы блогеров действительно могут привести к серьезным последствиям для граждан — от потери здоровья до финансовых крахов, отмечают собеседники “Ъ FM”. Например, люди без специального медицинского образования советуют таблетки для похудения. Это приводит к непоправимым последствиям, рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев: «Я считаю, что такую практику нужно запретить, особенно в отношении тех блогеров, которые заходят на поле психологии, психиатрии и психотерапии. Сейчас каждый второй из инфлюенсеров пытается продвигать какие-то свои методы, вплоть до марафонов похудения, не являясь базовым диетологом, эндокринологом».

При этом диплом не всегда является гарантией качества контента, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Тем более чаще для аудитории куда важнее харизма и способ донесения информации. Так что простые и безопасные советы, которые не включают в себя назначение препаратов, запрещать не стоит, считает руководитель отдела развития и сервиса Ленинградской областной клинической больницы Мария Волошина: «Полностью ограничивать разговоры о медицине, на мой взгляд, неправильно. Очень важно, чтобы люди, в том числе популяризаторы, помогали развенчивать мифы, объясняли необходимость своевременной диагностики, говорили о том, что нужно обращаться к врачу вовремя, а не заниматься самолечением».

У властей давно возникают претензии к инфлюенсерам по разным вопросам. Так, Елена Блиновская уже отбывает срок в колонии, а Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, находится под домашним арестом за вывод сотен миллионов за рубеж. Суд должен также готовится вынести приговор бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по обвинению в крупном мошенничестве.

