Исполняющим обязанности главы Кировского района стал Александр Полтавцев
Александр Полтавцев назначен исполняющим обязанности главы Кировского района Ростова-на-Дону. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации.
До назначения господин Полтавцев занимал должность первого заместителя главы администрации района. Он курировал вопросы экономики.
Ранее Наталия Симаченко, глава администрации района, была назначена заместителем главы городской администрации по социальным вопросам.