Тимур Иванов подал жалобу на отказ суда отправить его на СВО

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подал жалобу на отказ Военного комиссариата Москвы заключать с ним контракт для службы на СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба поступила в Мещанский районный суд Москвы. Через суд Иванов пытается добиться отправки на СВО. В исках он просил признать бездействие ответчиков, в числе которых Минобороны и столичный военный комиссариат, и обязать их заключить с ним контракт. Однако Мещанский суд признал законными действия ведомств.

В марте Тимур Иванов получил второй отказ на свое обращение с просьбой отправить его на СВО. Первое он подавал в июле 2025 года. Тогда бывший замминистра просил отправить его служить в должности майора. Ему ответили, что «в группировке “Запад” отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре, в повторном прошении, он выразил готовность служить в любом звании и на любой должности. На это заявление он ответа не получил, из-за чего решил обратиться в суд.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 с половиной годам колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». Второе уголовное дело против бывшего замминистра возбуждено по статье о получении взяток на 1,3 млрд руб. и отмывании денег. Фигурант вину не признает.

