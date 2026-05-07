Финал логики

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в который пробились, справившись с «Баварией» и «Атлетико», ПСЖ и «Арсенал», получился событием по меркам турнира даже каким-то странным. Впервые за долгое время он свел две команды, котирующиеся примерно одинаково,— нет ни аутсайдера, ни фаворита. И впервые за долгое время каждая из этих команд своими выступлениями по ходу сезона в разных турнирах честно заслужила официальный статус клубного гранда.

Фото: Martin Meissner / AP Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов стал первым российским игроком, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов

Полуфинальная стадия Лиги чемпионов завершилась в среду, 6 мая, матчем, в котором ПСЖ, до этого справившийся с «Баварией» дома — 5:4, добился на выезде ничьей — 1:1 — и прошел немецкий клуб. А за сутки до него верх в собственном противостоянии взял «Арсенал», одолев через неделю после гостевой ничьи со счетом 1:1 «Атлетико» — 1:0. Теперь французский и английский клубы встретятся друг другом в финальном матче главного еврокубка, который состоится 30 мая в Будапеште. Оценивая его «афишу», много на что обращают внимание. Например, на то, что ПСЖ, прошлогодний победитель турнира, добрался до его решающей встречи дважды подряд, а такой трюк в нынешнем десятилетии никому до него не удавался. Или на то, что у «Арсенала», несмотря на звучность и мощь бренда, финалов, наоборот, не было давным-давно — два десятилетия, с того момента, как в 2006 году он уступил «Барселоне». Тоже, получается, примечательная серия.

Но вообще-то соль будапештской схватки, кажется, в другом. И она требует расшифровки.

Лига чемпионов — это особенный турнир. В том числе и потому, что формально созданный для того, чтобы в столкновении самых достойных флагманского статуса определять его победителя, в реальности далеко не всегда выруливает именно к такой игре, чтобы она этому представлению о его предназначении полностью соответствовала. Мешает сам формат. Play-off — территория, на которой счастливые озарения, вспышки и нелепые ошибки, бывает, бьют класс и возможности.

Чтобы понять это, достаточно присмотреться к списку финальных матчей состязания. Прошлое десятилетие открыл тот, в котором «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед». И финал далекого уже 2011 года до сих пор оставался, кажется, последним, к которому поклонникам всяких справедливых и понятных сюжетов невозможно придраться. Титул оспаривали два клуба, уверенно завоевавших той весной золото своих национальных первенств, сильнейших в мире, два стилистических эталона, пусть один — манчестерский — вскоре погрузится в пучину непрекращающегося кризиса. Но в тот момент он был таким же «правильным» финалистом, как и живой синоним футбольной гармонии «Барселона».

А теперь следующие полтора десятилетия. В каждом из пришедшихся на него финалов присутствовал привкус чего-то немножко шального.

До них добирались «Атлетико», «Боруссия», «Тоттенхем» — клубы, которые, строго говоря, не являясь настоящими, без оговорок и сомнений, футбольными гигантами, смотрели на достававшихся им в соперники гигантов настоящих — «Реал», «Баварию», «Ливерпуль» — снизу вверх. В них проникали команды из давно не ассоциирующейся с футбольным лидерством и передовыми трендами Италии — «Ювентус» и «Интер», год назад пропустивший от ПСЖ (тоже, между прочим, считавшегося скорее неожиданным финалистом — вечный неудачник, переживший к тому же радикальную кадровую перестройку) пять безответных голов в Мюнхене. В них участвовали клубы, месяцами боровшиеся с чересчур очевидными проблемами, и, скажем, громкая «вывеска» финала 2018 года, в котором «Реал» установил рекорд, победив «Ливерпуль» и взяв третий подряд трофей, не должна обманывать. Мадридцы в том сезоне были лишь третьими в чемпионате Испании, ливерпульцы в чемпионате Англии — и вовсе четвертыми. Это разве похоже на флагманскую разборку? Впрочем, «Челси» через три года вообще завоевал приз сразу после грандиозного падения с зимней сменой тренера.

Все признаки «правильного» финала были у матча 2022 года, в котором «Реал» дожал «Ливерпуль». Но это если забыть о том, каким чудесным образом, со спасительными голами на флажке, через овертаймы в раундах, ему предшествовавших, мадридцы проскочили «Челси» и «Манчестер Сити».

А сейчас внезапно все совпало, никаких поводов для придирок и ворчания. Флагманский статус финалистов чересчур бесспорен. Хороши весь сезон.

ПСЖ, как обычно, вот-вот станет чемпионом Франции. «Арсеналу», чтобы не отдать «Манчестер Сити» верхнюю строчку в английском первенстве, конкурентнее, сложнее которого нет, нужно не допустить осечек в матчах с тремя аутсайдерами. В Лиге чемпионов мощь проявляется вдвойне выпукло. ПСЖ после непростого дополнительного раунда play-off против «Монако» растерзал «Челси» с «Ливерпулем» и перестрелял «Баварию», которая сама козыряла флагманскими повадками. «Арсенал» не то чтобы ярко, но без приключений выбил «Байер», «Спортинг» и «Атлетико».

С игровым балансом все в порядке и у тех, и у других. Зато акценты разные. ПСЖ, как ни крути,— это не столько про оборону и, как правило, достойно смотрящегося российского вратаря Матвея Сафонова, сколько про атаку — про Хвичу Кварацхелию, Усмана Дембеле, Дезире Дуэ, про их резкость и свежесть. А «Арсенал» — как раз про оборону. Показатели феноменальные: из 14 матчей Лиги чемпионов, если считать регулярное первенство, девять — «сухие», в шести, сыгранных в play-off,— два пропущенных гола. Продвинутая статистика настаивает, что на что-то принципиально большее у соперников и не было шансов.

И в кои-то веки расклад в финале видится равным. У букмекеров через день после окончания полуфинальной стадии чуть выше котировался ПСЖ. Opta, напротив, при помощи своего компьютерного анализа подарила «Арсеналу» 56-процентную вероятность выигрыша, а ПСЖ — 44-процентную. Не финал, а сказка, хоть и созданная без какого-либо волшебства.

Алексей Доспехов