Потолок за сто

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне впервые превысит отметку в $100 млн. Его резкое — сразу на $8,5 млн, до $104 млн — повышение прогнозировалось и связано с благоприятной для лиги экономической ситуацией. Рост потолка наверняка приведет и к росту контрактов хоккеистов, который и так уже превратился в тренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов

Фото: Jerome Miron, Imagn Images / Reuters Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов

Фото: Jerome Miron, Imagn Images / Reuters

О том, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги проинформировали 32 входящих в нее клуба об увеличении в следующем сезоне потолка зарплат на $8,5 млн, до $104 млн, сообщили крупнейшие американские медиаресурсы. Это довольно примечательное, хотя и прогнозируемое событие.

Жесткий, то есть не допускающий превышения, потолок зарплат — важный инструмент, ограничивающий годовые траты на оплату контрактов игроков. Во время пандемии он был заморожен, что затрудняло клубным менеджерам комплектование составов, но в последнее время лига постоянно поднимала его, заранее объявив, что в 2026 году он впервые перекроет стомиллионный рубеж.

Прогнозы связывались с общей благоприятной для НХЛ экономической конъюнктурой. Пережив последствия пандемии, она благодаря ряду факторов — скажем, новым медиаконтрактам — нарастила доходы, вплотную приблизившиеся к $7 млрд.

Выступая 6 мая в программе Pat McAfee Show, глава НХЛ Гэри Беттмен уверенно предположил, что ситуация будет еще улучшаться — в частности, благодаря возвращению лиги на Олимпийские игры, состоявшемуся в феврале в Италии. Хоккейный турнир в их рамках пользовался огромной востребованностью у аудитории.

Говоря о последствиях резкого повышения потолка зарплат, ESPN указал на ставший заметным еще летом 2025 года тренд, считая, что он превратится в еще более явный. Тренд заключается в повышении стоимости контрактов хоккеистов лиги, прежде всего ведущих.

Наиболее заметный из них и самый дорогой в истории лиги подписал российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Его вступающее в силу как раз в ближайшем сезоне соглашение рассчитано на восемь лет, а годовая зарплата Капризова по нему составляет $17 млн.

Алексей Доспехов