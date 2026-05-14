Выход за рубеж

Из-за весеннего конфликта на Ближнем Востоке многие туристы стали откладывать бронирование летних туров за рубеж. При этом спрос на поездки внутри России в текущем году тоже нестабилен. Причина тому — рост цен при общем снижении покупательной способности населения.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Новые маршруты

Ключевым фактором для туристического рынка этой весной стала нестабильность авиасообщения через страны Персидского залива, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «На бронирование летних туров в апреле—мае по зарубежным направлениям серьезно повлияли кризис в Персидском заливе, нестабильная работа стыковочных аэропортов этого региона и выпадение из продаж ОАЭ»,— рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В этих условиях в топ летних направлений за рубежом помимо традиционных лидеров Турции и Египта вошли резко вырвавшийся вперед Вьетнам, Таиланд и Китай, уточнили в АТОР. Резкий рост интереса к Вьетнаму — среди заметных трендов этого года, отмечают в Level.Travel. Его доля за первые четыре месяца этого года увеличилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, с 1% до 5%.

В итоге Вьетнам обошел Таиланд (4%), традиционно популярный даже в летний период.

«Новое направление было воспринято хорошо. Рейсы выполняются из девяти городов России, включая Москву, Новосибирск, Калининград и Казань»,— рассказала руководитель пресс-службы туроператора Anex Виктория Худаева. В частности, в этом году запущена летняя полетная программа в Дананг.

Также почти вдвое выросла доля Китая — до 4%. По данным маркетплейса авторских туров YouTravel.me, спрос на поездки в Китай увеличился в пять раз, преимущественно в премиальном сегменте. А вот позиции Турции немного ослабли — ее доля снизилась с 56% до 50%, хотя страна по-прежнему формирует половину всех летних туров.

Индонезия показала рост в 3,8 раза, Грузия — в 1,5 раза. Существенную динамику демонстрируют и Балканы: Босния выросла в 6,8 раза, Черногория — в 4 раза. «Мы связываем это с эффектом отложенного спроса и с тем, что российские туристы все увереннее чувствуют себя в Азии и на тех направлениях, где логистика осталась сравнительно понятной и стабильной»,— уточняет коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

По данным туроператора Fun & Sun, положительная динамика также отмечается по Мальдивам. При этом традиционные направления, включая Европу, в ряде случаев теряют позиции из-за логистических и визовых ограничений.

Экономия спроса

А вот спрос на путешествия по России в этом сезоне очень неоднородный. Причина — переход части туристов к сберегательной модели, считают эксперты рынка. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), спрос внутри страны растет, но неравномерно. «Данные о продажах летних туров выглядят противоречиво, спрос на летний сезон-2026 уже демонстрирует разнонаправленную динамику»,— рассказала заместитель генерального директора ЦСР Александра Усачева.

По предварительным прогнозам аналитической службы АТОР, основными направлениями летнего сезона останутся курорты черноморского побережья — Краснодарский край и Крым, а также Москва и Санкт-Петербург, хотя распределение спроса между ними меняется. По данным Level.Travel, доля Сочи выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, а доли Санкт-Петербурга, Калининградской области и Дагестана снизились на 2%, 6% и 6% соответственно. На прежнем уровне осталась доля Кавказских Минеральных Вод — 4%.

На внутренний туризм приходится 5,5% всех летних продаж компании, а рост год к году составляет 14%, в то время как Турция прибавила 37%, Египет — 47%, а Вьетнам — сразу 300%, сообщил туроператор Fun & Sun. Таким образом, Россия сохраняет позиции одного из ключевых направлений массового отдыха, но темпы роста внутреннего туризма уже заметно уступают зарубежным направлениям, прежде всего Азии.

Средняя продолжительность поездки по России составляет 7 дней — это меньше, чем у большинства зарубежных пляжных направлений, где туристы в среднем отдыхают 9–11 дней.

«Наиболее длительные поездки ожидаются в санаторно-курортные центры юга и Кавказа. В последние годы россияне делают выбор в пользу коротких путешествий в отличие от иностранных туристов, которые зачастую предпочитают более длительные поездки по нашей стране»,— рассказала Александра Усачева.

При этом в нишевом сегменте авторских туров ситуация обстоит иначе. Так, общий объем продаж внутренних туров на маркетплейсе авторских туров YouTravel.me снизился на 22%, в то время как спрос на зарубежные направления вырос на 49%. «По нашим данным на конец апреля, общее число бронирований на платформе год к году немного снизилось — примерно на 5%, но выручка при этом подросла на 8%. Парадокса здесь нет, просто средний чек на человека поднялся почти на 18% — с 73 тыс. до 86 тыс. руб. То есть турист стал путешествовать чуть реже, но дороже»,— объяснил Валерий Бритаус. «Основные причины изменений — рост стоимости путешествий, сложности с логистикой, а также визовые ограничения»,— уточняет директор по развитию «Бон Тур» и директор «Бон Тур — Авто» Лариса Холмова. По словам господина Бритауса, заметнее изменилась структура спроса, согласно которой доля новых пользователей сократилась примерно на 4%, наиболее выраженно — в сегменте зарубежных бронирований.

Отдых по плану и по настроению

Средний состав путешествующей группы — три человека. По данным Level.Travel, в зарубежных поездках по-прежнему доминируют туры на 7–10 ночей — на них приходится 64% бронирований. Средняя продолжительность поездок в Турцию, Египет, Абхазию и Китай составляет 8–9 ночей, во Вьетнам и Таиланд — 10–11 ночей, по России — 7–8 ночей.

Несмотря на рост неопределенности и недоступность некоторых привычных маршрутов, спрос на раннее бронирование именно массовых пляжных направлений сохраняется, рассказали в «Бон Тур». А вот в сегменте экскурсионных и коротких поездок объем ранних продаж ниже прошлогоднего уровня и составляет около 20% от показателей прошлого года. По словам экспертов, растет спонтанный спрос: решение о путешествии на несколько дней туристы все чаще принимают в последний момент. Одновременно растет спрос на нестандартные форматы отдыха, особенно среди молодой аудитории.

«Зумеры часто выбирают поездки по визуальному принципу: увидели красивое место на фото и захотели поехать именно туда»,— говорит Лариса Холмова.

Также растет интерес к нишевым форматам отдыха — круизам-лекториям, этногастрономическим круизам с сомелье и так называемым круизам-половинкам, когда турист может купить билет не на весь маршрут, а только на нужный отрезок. Сегмент событийного туризма также расширяется. Лидерами по числу выставок и концертов остаются Санкт-Петербург и Москва, при этом федеральную событийную повестку все активнее формируют Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Во внутреннем туризме из-за сохраняющихся ограничений транспортной доступности туристы все чаще откладывают бронирование до последних недель перед поездкой, однако отказываться от отдыха внутри России не планируют. Потребители будут выбирать наиболее доступные способы передвижения, что поддержит спрос на автотуризм, считает Александра Усачева.

«Пляжный отдых остается фундаментом спроса, но турист стал более избирательным»,— отмечает Валерий Бритаус. По данным «Бон Тур», структура спроса этим летом остается неоднородной: если семейные туристы сохраняют привычные модели отдыха, то в сегменте экскурсионных поездок заметна растущая чувствительность к бюджету. «У семей с детьми по-прежнему доминирует пляжный отдых. В экскурсионных маршрутах туристы чаще сокращают продолжительность поездок, а также уменьшают количество включенных услуг»,— рассказала Лариса Холмова.

Аналитику туроператоров подтверждают данные АТОР. «С марта по начало мая довольно сильно снизилась глубина бронирования в выездном туризме: многие туристы предпочитали подождать, поглядеть на ситуацию и забронировать тур поближе к датам предполагаемого отпуска. Тем не менее в мае ситуация начала улучшаться, наблюдаем медленную активизацию бронирований на лето по массовым направлениям»,— рассказала Майя Ломидзе.

Вопрос цены

Сильнее всего цены выросли там, где спрос заметно опережает предложение. По данным Level.Travel, цены на отдых в целом остаются стабильными: средние чеки по турам — как зарубежным, так и по России — колеблются в пределах 2–7% к прошлому году, кроме Кавминвод, где средняя стоимость отдыха в санаториях с перелетом и проживанием выросла на 17% и достигла 123 тыс. руб.

По данным опросов YouTravel.me, подорожание на курортах Краснодарского края (Сочи, Геленджик) и в Кавминводах достигло 20–25%.

В зарубежном сегменте авиабилеты подорожали в среднем на 10–20%. Самым дорогим направлением стал маршрут Москва—Белград: билет в одну сторону стоит 33–34 тыс. руб. На линии Москва—Анталья средний тариф — 18,9 тыс. руб. Основные причины — рост цен на авиатопливо, усложнение маршрутов и дефицит авиапарка.

Чтобы сэкономить, туристу не стоит откладывать покупку билетов: по мере приближения даты вылета тарифы обычно растут. Для сложных маршрутов со стыковками участники рынка рекомендуют закладывать на пересадку не менее четырех-пяти часов.

«Мы советуем задумываться о приобретении тура заблаговременно, особенно в пиковые даты. Планирование отпуска на глубину дает возможность выбрать желаемое средство размещения, пока места в нем еще есть. Кроме того, отели часто дают спецпредложения на проживание»,— напоминает Виктория Худаева.

Что касается направлений, то туроператоры с точки зрения соотношения цены и качества советуют обратить внимание на Вьетнам, который впервые вошел в число самых популярных направлений у российских туристов. Спрос поддерживают прямые рейсы при сохраняющейся доступности размещения. В числе растущих направлений также Китай и Индонезия, хотя средний чек там выше.

При ограниченном бюджете альтернативой остаются короткие авторские туры по России. Валерий Бритаус рекомендует подписаться на уведомления авиаагрегаторов. «В нынешней турбулентной ситуации цена может просесть в любой момент — и нужно быть готовым быстро принять решение. В этом сезоне скорость решает все»,— уверен он.

Идеальный шторм для авиарынка

Основные сложности сейчас связаны с авиалогистикой. На рынок одновременно давят топливный кризис на фоне ситуации на Ближнем Востоке, закрытие части воздушных коридоров и удлинение маршрутов. Это повышает расходы перевозчиков и отражается на конечной стоимости билетов. В Европе цена авиакеросина с начала конфликта фактически удвоилась. Lufthansa объявила об отмене 20 тыс. летних рейсов, Delta Air Lines сокращает перевозки на 3,5%. «Помимо проблем с удлинением маршрутов растет число жалоб на потери багажа на сложных стыковках. Лидеры антирейтинга — Стамбул и Дубай, где чемоданы теряют чаще всего»,— отмечает Валерий Бритаус. В то же время на направлении ОАЭ появляются позитивные новости. «“Аэрофлот” с 1 июня возобновляет рейсы из Москвы в Дубай. Это положительно влияет на стыковочные рейсы в Африку — там мы видим оживление спроса»,— добавляет господин Бритаус.

Таким образом, ключевые ограничения сезона связаны с перелетами и визами. Из-за закрытого неба часть маршрутов остается более длинной и сложной с точки зрения логистики, что отражается на стоимости поездок. Дополнительным фактором остаются визовые ограничения: оформление занимает больше времени, а по ряду направлений визы выдаются только под конкретную поездку.

Анна Александрова