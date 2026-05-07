Трофей FONBET Кубка России показали краснодарцам

В Краснодаре прошло организованное Российским футбольным союзом шествие с Кубком России. В нем приняли участие амбассадоры титульного спонсора соревнования букмекерской компании FONBET: Ари, Владимир Гранат, Максим Бузникин и Максим Ромащенко.

Фото: Арнольд Кабанов

Вечером в четверг, 7 мая, «Краснодар» примет московское «Динамо». Команды проведут ответный матч финала «Пути РПЛ» FONBET Кубка России. После первой встречи, которая прошла 8 апреля на столичной «ВТБ Арене», счет в противостоянии 0:0.

Шествие стартовало в парке «Краснодар» в четверг днем. Трофей выставляли в нескольких локациях: в амфитеатре, у водного лабиринта, в японском саду. С ним фотографировались местные жители.

Впрочем, куда больше внимания, чем кубок, привлекал Ари. Нападающего, выступавшего за «Краснодар» с 2013 по 2021 год и проведшего за южный клуб 172 матча, окружали горожане, в том числе совсем юные, которые вряд ли могли видеть бразильца на поле вживую. С ним фотографировались. Компания детей успела сыграть с четвертым бомбардиром «Краснодара» в футбол на лужайке. Болельщики «Динамо», гулявшие по парку, узнавали Владимира Граната, выходившего в составе бело-голубых 219 раз с 2005 по 2015 год.

Матч «Краснодар» — «Динамо» начнется в 20:30 по московскому времени. Его победитель выйдет в суперфинал FONBET Кубка России. Решающий матч турнира состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. В среду определился первый суперфиналист. Им стал московский «Спартак», обыгравший со счётом 1:0 московский ЦСКА в финале «Пути регионов».

Арнольд Кабанов, Краснодар