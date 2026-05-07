Золоту выгравировали срок

Правительство РФ планирует 8 мая объявить аукцион по продаже национализированного ПАО «Южуралзолото группа компаний» и иных компаний, входивших в холдинг. Информация об этом размещена на сайте Росимущества. Общая рыночная стоимость активов составляет свыше 162 млрд руб. Среди них 67,2% акций ПАО «ЮГК», которые были изъяты по решению суда у экс-президента Константина Струкова, а также управляющая компания ЮГК и крупные доли восьми организаций. Золотодобывающее предприятие «Южуралзолото группа компаний» принадлежит государству с июля 2025 года. Организация национализирована по требованию Генпрокуратуры, доказавшей, что Константин Струков установил незаконный контроль над ЮГК в 90-х годах.

По данным Росимущества, на продажу выставят 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента Константина Струкова, стоимостью 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно. Государство также намерено реализовать 80% доли ООО «Арбат-Сити» за 1 руб., 100% ООО «Уралтранскомплект» — 434 млн руб., 67% доли агрокомплекса «Экомодуль» — 529,8 млн руб., 67% ООО «Сады Предгорья» — 477,9 млн руб., а также по 1% доли ООО «Погрузочно-транспортное управление» (18 млн руб.) и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (13,4 млн руб.).

Потенциальным покупателям нужно внести задаток в размере 32,4 млрд руб. — 20% от начальной цены. Заявки на приобретение активов будут принимать с 8 по 15 мая. Результаты планируют подвести 18 мая. Аукцион признают состоявшимся при наличии единственного покупателя.

Министр финансов РФ Андрей Силуанов впервые анонсировал продажу активов ЮГК в июле прошлого года. До настоящего времени он регулярно сообщал о том, что торги планируется провести в мае 2026-го.

«Южуралзолото» является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России. Оно учреждено в 1976 году в Пласте. Спустя 17 лет предприниматель Константин Струков приватизировал предприятие, выкупив основную часть активов ЮГК. Впоследствии организация расширилась, занимаясь добычей золота на Светлинском месторождении, шахте «Центральная», месторождениях в Хакасии и Красноярском крае, а также на Дарасунском руднике.

ПАО «Южуралзолото группа компаний» и управляющая компания ЮГК перешли в собственность государства 11 июля 2025 года. Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом.

Ответчиками, помимо Константина Струкова, выступили его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять руководителей и владельцев различных компаний — Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин.

Заявление Генпрокуратуры рассматривалось в закрытом режиме. Надзорное ведомство доказало, что Константин Струков использовал свое должностное положение и работу в законодательном собрании Челябинской области, чтобы установить контроль над предприятием ЮГК и другими компаниями. По данным «Ъ-Южный Урал», выручку от деятельности бизнесмен регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и другие страны при помощи родственников.

Константина Струкова вскоре после удовлетворения требований Генпрокуратуры отстранили от должности президента ЮГК. Впоследствии он попытался обжаловать решение об изъятии акций. В конце марта этого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе.

К экс-президенту ЮГК Генпрокуратура также подавала еще два иска. Так, 14 октября прошлого года Пластский городской суд Челябинской области взыскал с Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК в 2024 году. Тогда река Батуровка и 330 тыс. кв. м сельхозземель были заражены мышьяком. В ноябре прошлого года был удовлетворен иск об изъятии имущества Константина Струкова и его семьи общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства на сумму 3,5 млрд руб.

Эксперты комментировали «Ъ-Южный Урал», что вероятнее всего покупатель активов уже предопределен, а также предполагали, что их приобретет структура Газпромбанка.

Ольга Воробьева