На вес золота
Росимущество продаст изъятые активы ПАО «ЮГК» за 162 млрд рублей
В мае 2026 года Росимущество намерено провести торги по продаже активов национализированного ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с холдингом компаний. Их общая стоимость составляет 162 млрд руб. Самый большой лот — 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента золотодобывающего холдинга Константина Струкова, их оценили в 140,4 млрд руб. На процедуру торгов Росимущество планирует выделить пять дней. Эксперты считают, что покупатель, вероятнее всего, предопределен. Владельцем активов ЮГК может стать структура Газпромбанка.
Росимущество намерено в мае 2026 года провести торги по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова. Стоимость активов оценили в 140,4 млрд руб., сообщается на официальном сайте ведомства.
Кроме того, Росимущество реализует активы других компаний, связанных с ПАО «ЮГК» или Константином Струковым. Так, 100% доли ООО «Управляющая компания ЮГК» государство намерено продать за 9,2 млрд руб., ООО «Хоум» — 10,4 млрд руб., ООО «Бизнес-актив» — 542 млн руб., ООО «Уралтранскомплект» — 434 млн руб., ООО «Погрузочно-транспортное управление» — 18 млн руб., 80% доли ООО «Арбат-сити» — 1 руб., 67% доли агрокомплекса «Экомодуль» — 529,8 млн руб., 67% ООО «Сады Предгорья» — 477,9 млн руб., а также 1% доли ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» — 13,4 млн руб.
Совокупная рыночная стоимость всех активов составляет 162 млрд руб.
По данным Росимущества, уже подготовлен проект распоряжения правительства РФ о реализации перечисленных активов. Продажу организуют на открытых торгах. У желающих приобрести активы будет пять дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 32,4 млрд руб.
«Южуралзолото» является одним из крупнейших золотодобытчиков России. Предприятие учреждено в 1976 году в Пласте. Спустя 17 лет его приватизировали. Предприниматель Константин Струков скупил основную часть активов ЮГК в 1997 году. Впоследствии предприятие расширилось, занимаясь добычей золота на Светлинском месторождении, шахте «Центральная», месторождениях в Хакасии и Красноярском крае, а также на Дарасунском руднике.
Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» перешли в собственность государства 11 июля 2025 года.
Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом.
Помимо Константина Струкова, в список ответчиков вошли его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять руководителей и владельцев различных компаний — Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин.
Заявление Генпрокуратуры рассматривалось в закрытом режиме. Надзорное ведомство доказало, что Константин Струков использовал свое должностное положение и работу в законодательном собрании Челябинской области, чтобы установить контроль над ЮГК и другими компаниями. По данным «Ъ-Южный Урал», выручку от деятельности бизнесмен регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и другие страны с помощью родственников.
Вскоре после удовлетворения иска Генпрокуратуры Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК. Исполняющей обязанности руководителя ООО «УК ЮГК» назначили Ларису Ивлеву, которая работает на предприятии с 1993 года. «Ъ-Южный Урал» сообщал, что в суде она давала показания о личных отношениях Константина Струкова с высокопоставленными лицами Челябинской области.
Константин Струков попытался обжаловать решение об изъятии акций. В конце марта этого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что цена акций завышена на 20%.
«Наше мнение — цена активов завышена, если смотреть на рыночные котировки акций. Но с точки зрения фундаментальной стоимости актива и его ресурсной базы — она справедлива. Предположу, что государство, по всей видимости, ориентировалось на максимизацию поступлений в бюджет от продажи, применив методологию, учитывающую контрольный характер пакета и долгосрочный потенциал актива»,— отметила Анастасия Владимирова.
Эксперт предполагает, что потенциальный покупатель активов ЮГК уже определен.
«Задаток в размере 32,4 млрд руб. при пятидневном сроке подачи заявки — это требование, которое могут выполнить буквально единицы российских частных структур. Хотя, предположу, что такие условия — это не только фильтр, но и отсылка к тому, что такой покупатель уже, скорее всего, есть. Наиболее вероятно, что им окажутся структуры Газпромбанка. Напомню, что около 22% акций ЮГК уже принадлежит „ААА Управление капиталом“, входящее в группу Газпромбанка. Этот банк уже является крупнейшим миноритарным акционером и знает актив изнутри, имеет опыт работы в золотодобыче через свои инвестиционные структуры и обладает финансовыми ресурсами, сопоставимыми с ценой сделки. Для Газпромбанка покупка контрольного пакета означала бы переход от крупного миноритария к полноценному контролирующему акционеру без необходимости полного поглощения»,— рассказала Анастасия Владимирова. По ее мнению, пятидневный срок для подачи заявки не только указывает на предрешенность результатов, но и на ускорение процедуры, поскольку замедление процессов может негативно сказаться на функционировании ЮГК.