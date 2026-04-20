На вес золота

В мае 2026 года Росимущество намерено провести торги по продаже активов национализированного ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с холдингом компаний. Их общая стоимость составляет 162 млрд руб. Самый большой лот — 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента золотодобывающего холдинга Константина Струкова, их оценили в 140,4 млрд руб. На процедуру торгов Росимущество планирует выделить пять дней. Эксперты считают, что покупатель, вероятнее всего, предопределен. Владельцем активов ЮГК может стать структура Газпромбанка.



Кроме того, Росимущество реализует активы других компаний, связанных с ПАО «ЮГК» или Константином Струковым. Так, 100% доли ООО «Управляющая компания ЮГК» государство намерено продать за 9,2 млрд руб., ООО «Хоум» — 10,4 млрд руб., ООО «Бизнес-актив» — 542 млн руб., ООО «Уралтранс­комплект» — 434 млн руб., ООО «Погрузочно-транспорт­ное управление» — 18 млн руб., 80% доли ООО «Арбат-сити» — 1 руб., 67% доли агрокомплекса «Экомодуль» — 529,8 млн руб., 67% ООО «Сады Предгорья» — 477,9 млн руб., а также 1% доли ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» — 13,4 млн руб.

Совокупная рыночная стоимость всех активов составляет 162 млрд руб.

По данным Росимущества, уже подготовлен проект распоряжения правительства РФ о реализации перечисленных активов. Продажу организуют на открытых торгах. У желающих приобрести активы будет пять дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 32,4 млрд руб.

«Южуралзолото» является одним из крупнейших золотодобытчиков России. Предприятие учреждено в 1976 году в Пласте. Спустя 17 лет его приватизировали. Предприниматель Константин Струков скупил основную часть активов ЮГК в 1997 году. Впоследствии предприятие расширилось, занимаясь добычей золота на Светлинском месторождении, шахте «Центральная», месторождениях в Хакасии и Красноярском крае, а также на Дарасунском руднике.

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» перешли в собственность государства 11 июля 2025 года.

Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом.

Помимо Константина Струкова, в список ответчиков вошли его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять руководителей и владельцев различных компаний — Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин.

Заявление Генпрокуратуры рассматривалось в закрытом режиме. Надзорное ведомство доказало, что Константин Струков использовал свое должностное положение и работу в законодательном собрании Челябинской области, чтобы установить контроль над ЮГК и другими компаниями. По данным «Ъ-Южный Урал», выручку от деятельности бизнесмен регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и другие страны с помощью родственников.

Вскоре после удовлетворения иска Генпрокуратуры Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК. Исполняющей обязанности руководителя ООО «УК ЮГК» назначили Ларису Ивлеву, которая работает на предприятии с 1993 года. «Ъ-Южный Урал» сообщал, что в суде она давала показания о личных отношениях Константина Струкова с высокопоставленными лицами Челябинской области.

Константин Струков попытался обжаловать решение об изъятии акций. В конце марта этого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что цена акций завышена на 20%.

«Наше мнение — цена активов завышена, если смотреть на рыночные котировки акций. Но с точки зрения фундаментальной стоимости актива и его ресурсной базы — она справедлива. Предположу, что государство, по всей видимости, ориентировалось на максимизацию поступлений в бюджет от продажи, применив методологию, учитывающую контрольный характер пакета и долгосрочный потенциал актива»,— отметила Анастасия Владимирова.

Эксперт предполагает, что потенциальный покупатель активов ЮГК уже определен.

«Задаток в размере 32,4 млрд руб. при пятидневном сроке подачи заявки — это требование, которое могут выполнить буквально единицы российских частных структур. Хотя, предположу, что такие условия — это не только фильтр, но и отсылка к тому, что такой покупатель уже, скорее всего, есть. Наиболее вероятно, что им окажутся структуры Газпромбанка. Напомню, что около 22% акций ЮГК уже принадлежит „ААА Управление капиталом“, входящее в группу Газпромбанка. Этот банк уже является крупнейшим миноритарным акционером и знает актив изнутри, имеет опыт работы в золотодобыче через свои инвестиционные структуры и обладает финансовыми ресурсами, сопоставимыми с ценой сделки. Для Газпромбанка покупка контрольного пакета означала бы переход от крупного миноритария к полноценному контролирующему акционеру без необходимости полного поглощения»,— рассказала Анастасия Владимирова. По ее мнению, пятидневный срок для подачи заявки не только указывает на предрешенность результатов, но и на ускорение процедуры, поскольку замедление процессов может негативно сказаться на функционировании ЮГК.

Ольга Воробьева