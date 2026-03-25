Константин Струков не смог обжаловать национализацию ЮГК

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение об изъятии в пользу государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и ООО «УК ЮГК». Жалобу экс-владельца золотодобывающего предприятия Константина Струкова отклонили. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Решение о национализации ПАО «ЮГК» принял Советский районный суд Челябинска 11 июля прошлого года. Тогда было удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ об изъятии более 149,8 млрд акций ПАО, принадлежащих Константину Струкову. Кроме того, в собственность государства перешла управляющая компания «ЮГК», ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Уралтранскомплект» и прочие организации, связанные с бизнесменом. Оперативное сопровождение по этому дело осуществляли сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области.

В настоящий момент ЮГК находится под управлением Росимущества.

Ольга Воробьева