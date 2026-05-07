Петербургскому изданию «МР7» вернули лицензию СМИ

Изданию «МР7» («Мой район») вернули лицензию средства массовой информации. Информация об этом появилась на официальном портале Роскомнадзора, сообщили в редакции.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«”Мой район”, а за ним и “МР-7.ру” оставались в реестре СМИ с момента основания издания в 2002 году. Исключены мы были из него в 2025-м по решению Верховного суда, куда с иском обратился Роскомнадзор»,— подчеркнули в «МР7».

Новым учредителем издания стало ООО «АДАСТРА». Руководитель компании — петербургский журналист и председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин.

«МР7 — серьезное, уважаемое издание, которое в силу стечения обстоятельств перестало быть СМИ. И чтобы оно продолжало существовать, нужны были организационные шаги»,— отметил господин Радин.

В январе 2025 года «Ъ Северо-Запад» писал, что Верховный суд России рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности петербургского издания «МР7» («Мой район») и удовлетворил его. Причиной обращения ведомства в суд стало отсутствие маркировки иностранного агента на нескольких материалах.

Матвей Николаев