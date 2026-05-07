МИД призвал россиян быть осторожными с объявлениями о работе в Таиланде

МИД России призвал россиян осторожнее относиться к объявлениям в интернете о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в Таиланде из-за риска стать жертвами преступников. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

С осторожностью в МИДе рекомендовали относиться к предложениям поработать в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. Зачастую заказчики подобных объявлений — транснациональные преступные сообщества, предупредили в ведомстве.

Вчера из Бангкока в Москву вылетели две россиянки, которых освободили из мошеннических колл-центров в Мьянме. По оценкам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в подобных центрах остаются тысячи человек, в том числе россияне. Жертв заманивают в Таиланд обещаниями работы, затем забирают паспорт, вывозят в Мьянму и заставляют работать в колл-центрах под угрозой расправы.