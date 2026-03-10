Похищенную на границе Мьянмы и Таиланда россиянку освободили

Гражданку РФ, похищенную на границе Мьянмы и Таиланда, освободили после совместных действий российских и мьянманских властей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По словам господина Мельникова, женщину заманили предложением высокооплачиваемой работы в Таиланде. После прибытия у нее забрали паспорт и удерживали несколько месяцев, заставляя работать в мошенническом колл-центре. Там вместе с ней находились около 200 человек. Тех, кто отказывался работать, избивали, применяли электрошокеры и угрожали расправой.

Тысячи людей остаются в других колл-центрах региона, среди них есть граждане России, заявил Иван Мельников. В феврале при схожих обстоятельствах освободили студентку из Екатеринбурга.