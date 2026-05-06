Освобожденные из мошеннических колл-центров в Мьянме россиянки вылетели домой

Россиянки Наталья К. и Альфинур К., которых освободили из мошеннических колл-центров в Мьянме, вылетели из Бангкока в Москву. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

После освобождения россиянок сначала доставили в миграционный центр в городе Мьявади в Мьянме, затем — в Таиланд. «Это очередной случай успешного освобождения. Выражаем благодарность таиландским властям»,— сказал господин Ильин «Вестям».

По оценкам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в мошеннических центрах в Мьянме остаются тысячи человек, в том числе россиян. В посольстве России в Мьянме сообщали, что продолжают сотрудничать с полицией Мьянмы, чтобы предотвратить вовлечение россиян в незаконную деятельность.