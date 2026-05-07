Ростовский ИТ-рынок заработал почти 6 млрд рублей чистой прибыли

Совокупная чистая прибыль 460 ИТ-компаний Ростовской области по итогам 2025 года составила 5,99 млрд руб., тогда как 208 компаний зафиксировали совокупный убыток около 1,1 млрд руб. «Ъ-Ростов» проанализировал отчетность 100 наиболее прибыльных компаний региона, на которые пришлось около 5,4 млрд руб. совокупной прибыли.

Наиболее быстрорастущими сегментами регионального ИТ-рынка стали искусственный интеллект, промышленное ПО, цифровые сервисы для государства и медицины, программные решения для букмекерского бизнеса, игровая индустрия и корпоративные цифровые платформы. Эксперты отмечают, что региональный рынок постепенно уходит от модели локальной заказной разработки в сторону продуктовых ИТ-компаний с высокой рентабельностью.

Крупнейшей ИТ-компанией региона по объему чистой прибыли стал новочеркасский разработчик промышленного ПО «Пластик Энтерпрайз», заработавший 605,7 млн руб. чистой прибыли при выручке 2,41 млрд руб. Второе место заняла компания «Р-Софт», работающая под брендом RstGames и развивающая мобильную игру «Дурак Онлайн». При штате в 12 человек компания получила 350,5 млн руб. чистой прибыли.

Одним из наиболее быстрорастущих игроков рынка стал разработчик генеративного ИИ «Код АИссист», перенесший регистрацию из «Сколково» в Таганрог. Компания развивает платформу Code AIssist для программистов. В 2025 году ее выручка выросла до 304,7 млн руб. против 93,7 млн руб. годом ранее, а чистая прибыль достигла 311,2 млн руб.

В число крупнейших ИТ-компаний региона по прибыли также вошли «Вебсервис» (287,5 млн руб.), «Бэтнэтикс» (202,8 млн руб.), «Дип Диджитал» (193,4 млн руб.), «Лаборатория ММИС» (185,2 млн руб.), НПП «АСЕ» (163,3 млн руб.), «РНД Софт» (143,7 млн руб.), «ОДУО» (120,9 млн руб.) и «Облачные технологии» (116,7 млн руб.).

По словам опрошенных «Ъ-Ростов» экспертов, ростовский рынок фактически разделился между классическими интеграторами и продуктовыми компаниями, способными масштабировать прибыль без существенного роста штата. Наиболее высокую маржинальность сегодня демонстрируют разработчики ИИ-сервисов, игровых платформ и специализированного инфраструктурного ПО.

Роман Лаврухин