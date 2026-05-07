Руководству Popcorn Books смягчили меру пресечения

Замоскворецкий суд Москвы смягчил меру пресечения бывшим топ-менеджерам издательства Popcorn Books. Речь идет про экс-директора Дмитрия Протопопова, экс-директора по продажам Павла Иванова и менеджера склада Артема Вахляева. Вместо домашнего ареста им назначили запрет определенных действий, следует из данных картотеки суда. Решение вступит в силу 13 мая.

Фигурантов обвиняют в организации или участии в деятельности экстремистской организации. Согласно фабуле дела, сотрудники издательства «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги писательниц Елены Прокашевой и Екатерины Дудко (псевдонимы Елена Малисова и Катерина Сильванова; обе писательницы признаны иноагентами в России). Речь идет о произведениях «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Обе книги признаны пропагандирующими деятельность движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).

В апреле сотрудники Popcorn Books заключили сделку со следствием и дали показания на топ-менеджеров «Эксмо» (Popcorn Books входило в состав компании). После этого на допрос доставили генерального директора издательства Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников компании. 30 апреля стало известно, что сотрудников «Эксмо» отпустили из СКР без повесток.

Никита Черненко