Теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Риме

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. В матче второго раунда она обыграла хорватку Антонию Рузич.

Фото: Ciro De Luca / Reuters Мирра Андреева

Встреча, продолжавшаяся чуть больше часа, завершилась со счетом 6:1, 6:0. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает седьмое место, Антония Рузич располагается на 59-й позиции. В следующем круге россиянка сыграет против победительницы матча между австралийкой Майей Джойнт (34-я в мире) и швейцаркой Викторией Голубич (90-я).

Общий призовой фонд турнира в Риме составляет €7,2 млн. Финальный матч состоится 17 мая. В прошлом году победительницей турнира стала итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в финале американку Коко Гауфф.

Таисия Орлова