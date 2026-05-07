Победитель «Танцев со звездами» Леденев стал фигурантом дела адвоката Карабанова

Учредитель компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 году Алексей Леденев проходит обвиняемым по делу адвоката Александра Карабанова. Ему вменили покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом рассказал ТАСС один из защитников господина Карабанова.

Фото: @ledenev_alexey

По версии следствия, в 2024 году адвокат получил от бизнесмена 2 млн руб. за то, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. При этом он не имел возможности повлиять на ход расследования и не планировал передавать деньги, считают следователи.

Алексей Леденев стал фигурантом дела о хищении у концерна «Калашников». Кроме него, следствие вменяет вину гендиректору компании «Ивановские ковши» Алексею Морохову. Согласно фабуле дела, в 2023-2024 годах господа Леденев и Морохов купили в КНР бракованные детали в рамках контракта с концерном. Сумма ущерба превысила 32 млн руб. Сейчас Алексей Морохов находится под арестом, Алексею Леденеву изначально назначили домашний арест, а позже — подписку о невыезде.

Александра Карабанова задержали сегодня ночью. Его взяли под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Черненко