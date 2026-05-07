Адвоката Карабанова арестовали по делу о мошенничестве на 7 млн рублей

Задержанному в Москве адвокату Александру Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он потребовал от директора коммерческой организации взятку в 7 млн руб. Из этой суммы 2 млн руб. он успел получить. Адвокат заключен под стражу. В отношении гендиректора организации возбудили дело о даче крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Адвокат Александр Карабанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Адвокат Александр Карабанов

По данным СКР, в ноябре 2024 года господин Карабанов пообещал помочь избежать уголовной ответственности неназванному гендиректору, заподозренному в мошенничестве при поставках продукции для концерна «Калашников». Адвокат, предположительно, попросил 7 млн руб. якобы для передачи следствию. 26 ноября 2024 года в помещении коллегии адвокатов на улице Маросейке в Москве Александр Карабанов получил 2 млн руб. При этом фактически он «не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования», уточнили в СКР.

Адвокат, считают следователи, также требовал деньги в ходе встреч и телефонных разговоров якобы для передачи сотрудникам следственных органов. По ходатайству следствия суд отправил господина Карабанова под арест. По данным Telegram-канала Shot, второй фигурант — соучредитель компании «Интертехника» Алексей Леденев.

Адвокат был задержан в Москве сегодня ночью. До начала адвокатской практики господин Карабанов 10 лет работал в следственных органах МВД. В разные годы он представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, а также работал с семьей певицы Жанны Фриске и владельцем сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрием Белойваном.