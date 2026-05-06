МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева

МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Госпожа Захарова подчеркнула, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по «центрам принятия решений» в Киеве. «Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию»,— указано в заявлении представителя МИД.

Минобороны России объявило перемирие с Украиной 8-9 мая в честь Дня Победы. В случае атак со стороны ВСУ во время Парада Победы на Красной площади российские военнослужащие «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в ведомстве. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая.