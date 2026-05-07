В Омске запустят завод по производству металлических каркасов для окон

Инвестиционный комитет Омской области поддержал проект по созданию производственного комплекса металлообработки для систем витражного и оконного остекления на территории особой экономической зоны «Авангард». Инвестиции в запуск производства составят около 300 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

В рамках проекта планируется строительство корпуса площадью более 4 тыс. кв. м, включающего складское помещение и производственные цеха. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в областном правительстве, реализацией проекта займется ООО «Атлант».

Срок реализации — 2026–2031 годы.

Александра Стрелкова