Росимущество объявит аукцион по продаже акций ЮГК 8 мая

Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и других активов группы, обращенных в собственность государства, объявят 8 мая. Об этом сообщило Росимущество.

Сбор заявок продлится пять рабочих дней, до 15 мая. Итоги аукциона подведут 18 мая. Совокупная рыночная стоимость всех активов оценена в 162,02 млрд руб., из которых доля в ПАО ЮГК — в 140,4 млрд руб.

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Участникам нужно подать заявку на участие через «Росэлторг» и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд руб.). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя.

В июле 2025 года суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свое положение в органах власти. В число активов также входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК» и сельхозпредприятия.

Подробности — в материале «Ъ» «Золото готово к добыче».