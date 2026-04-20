Золото готово к добыче

Государство попытается в начале мая продать структуры золотодобывающей группы ЮГК по цене 162 млрд руб. Компания ведет добычу на месторождениях Урала и Сибири с запасами 46 млн унций и в 2026 году рассчитывает нарастить производство золота. Условия торгов могут говорить о наличии готового на сделку претендента, считают аналитики.

По заказу Росимущества завершена оценка 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) и иных компаний, входящих в группу, активы которой были обращены в собственность РФ по иску Генпрокуратуры, сообщило агентство 20 апреля. Совокупная стоимость группы оценена в 162,02 млрд руб., включая 140,4 млрд руб. за 67,2% акций. В число активов также входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и т. д.

В Росимуществе отметили, что подготовили соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов ЮГК на открытых торгах, которые планируется провести в начале мая.

Торги пройдут в сокращенные сроки, у участников будет пять рабочих дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов, заявили в Росимуществе.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в Челябинской области и Хакасии. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что достаточно для стабильной работы на протяжении не менее чем 30 лет, сообщала ЮГК.

По итогам 2025 года компания увеличила производство золота на 13%, до 12 тонн, в 2026 году прогнозируется рост производства на 4–17%, до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за первую половину 2025 года выросла на 29,6%, до 44,2 млрд руб., EBITDA увеличилась на 8,5%, до 15,4 млрд руб., чистая прибыль составила 7,3 млрд руб. Результаты по МСФО за весь 2025 год компания пока не публиковала.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова.

По версии Генпрокуратуры, бизнесмен незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свое положение в органах власти. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, 10,8% — free-float.

Аналитики разошлись в оценке ЮГК. Инвестиционный банкир Иван Пешков говорит, что исходя из стоимости госпакета ЮГК вся компания оценивается в 210 млрд руб., а с учетом долга (EV) — около 290 млрд руб. при прогнозе EBITDA ЮГК на 2025 год в 45–50 млрд руб. Показатель EV/EBITDA’2025 находится на уровне 5,8–6,5x. Это, продолжает господин Пешков, примерно соответствует «Полюсу», который торгуется на уровне EV/EBITDA 7x. Но, по мнению эксперта, предельная стоимость ЮГК — 6xEBITDA.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов подсчитал, что оценка ЮГК подразумевает форвардный EV/EBITDA за 2026 год на уровне 2,8х, тогда как медианное значение мультипликатора для сектора металлов, добычи и химической промышленности — 4,4х, у «Полюса» — 5,3х, у «Селигдара» — 2,6х. Таким образом, отмечает господин Данилов, Росимущество оценило ЮГК практически на уровне «Селигдара» и с ощутимым дисконтом к сектору.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников обращает внимание, что требование внести задаток в 20% от начальной цены говорит о том, что организаторы уже рассчитывают на конкретного претендента, готового быстро закрыть сделку. «Поэтому я ожидаю, что продажа состоится именно по объявленной стартовой цене»,— считает эксперт. Торги точно не будут на понижение, уверен источник “Ъ” в горнодобывающей отрасли: «Это высоколиквидный актив с относительно прозрачной бизнес-моделью, стабильным денежным потоком и низкой операционной сложностью». По словам собеседника “Ъ”, время для аукциона удачное: цены на золото на исторически высоких уровнях с прогнозами роста до $5,4–6,3 тыс. за унцию к концу 2026 года.

Опрошенные “Ъ” участники рынка в основном называют в качестве наиболее вероятного покупателя активов ЮГК структуры, связанные с УГМК.

В сентябре 2022 года «УГМК-Инвест» (сегодня — «Атлас») приобрела российского золотодобытчика Petropavlovsk. Один из источников “Ъ” слышал, что партнером в сделке могут выступить структуры, связанные с Сулейманом Керимовым. Были варианты, что активом заинтересуется «Ареал» Владислава Свиблова, добавляет собеседник “Ъ” в отрасли. Кроме того, по его словам, возможно участие госкомпаний. Источник “Ъ” добавляет, что покупка несет риски с точки зрения репутации и будут участвовать «те, кому терять особо нечего». В «Ареале» заявили “Ъ”, что не планируют участвовать в торгах, в УГМК оперативный комментарий не предоставили.

При объявлении оценки акции ЮГК на Московской бирже подскочили на 30%, до 0,81 руб. за бумагу. К 16:00 стоимость акций стабилизировалась на уровне 0,77 руб. за бумагу, что на 6,6% больше, чем днем ранее. Как отмечали в «Альфа-Инвестициях», инвесторы могут рассчитывать на выкуп бумаг у миноритарных акционеров с премией к рынку в случае выставления оферты новым владельцем.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев