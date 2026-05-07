Глава Ржева рассказал о последствиях атаки БПЛА

В Ржеве Тверской области беспилотник упал на крышу жилого дома. В здании повреждена кровля, также в нем и двух соседних домах выбиты окна. Пострадавших нет, сообщил глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов.

На месте организован оперативный штаб, в котором работает в том числе психолог. Власти пока подсчитывают нанесенный ущерб. Господин Крылов пообещал помочь всем, чьи жилые помещения пострадали.

«Уже полным ходом идет уборка территории: убираем свисающие конструкции, которые могут представлять угрозу,— козырьки, оконные блоки, убираем с дороги осколки... Я держу ситуацию на личном контроле, лично объезжаю, осматриваю все»,— написал глава округа во «ВКонтакте».

Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности. В Ржеве эвакуировали 350 жильцов. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО сбили 347 БПЛА над 21 российским регионом.