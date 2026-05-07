Азиатские биржевые индексы выросли на ожиданиях соглашения по Ирану

После открытия торгов выросли основные азиатские фондовые индексы, пишет CNBC. По мнению аналитиков, это связано с информацией о том, что Иран и США близки к соглашению.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 5,6%, впервые в истории преодолев отметку 62 тыс. пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng показал рост на 1,53%, южнокорейский KOSPI — на 1,43%, китайский CSI 300 — на 0,48%. 6 мая также выросли основные американские индексы: NASDAQ — более чем на 2%, S&P 500 — на 1,46%, Dow Jones — на 1,24%.

6 мая президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран готов отказаться от ядерного оружия.

