Адвокат экс-мэра Астрахани Александр Карабанов задержан в Москве

Московский адвокат Александр Карабанов задержан в столице по подозрению в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, его допрашивают сотрудники СКР. Детали уточняются. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» ситуацию журналистам не прокомментировали.

Господин Карабанов — бывший сотрудник органов следствия МВД. Там он проработал десять лет. За свою карьеру адвокат успел поработать с разными известными лицами. Он представлял интересы семьи обвиненного в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле, а также родных певицы Жанны Фриске.

Александр Карабанов также защищал в суде экс-мэра Астрахани Олега Полумордвинова, признанного виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Нина Шевченко