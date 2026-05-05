Дело о контрабанде деталей из Китая для концерна «Калашников» поступило в суд

Материалы уголовного дела о махинациях при поставке деталей для автоматов АК-12 на оборонный концерн «Калашников» поступили в Октябрьский райсуд Иванова. Как пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса, дата судебного заседания еще не назначена.

Напомним, по делу проходят пять фигурантов. Им инкриминированы мошенничество в особо крупном размере, контрабанда и невыплата зарплаты (ст. 159, 226.1, 145.1 УК). Среди обвиняемых — гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов и соучредитель организации «Интертехника» Алексей Леденев (известен как победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 году).

Как полагает обвинение, Морохов, Леденев и бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев с октября 2023-го по ноябрь 2024 года организовали поставку деталей для «Калашникова» из Китая, повторяющих полуфабрикаты для АК-12, которые проходили на оборонное предприятие как винтовые гайки. Стоимость контракта на поставку 80 тыс. полуфабрикатов превысила 110 млн руб. Обвинение пришло к выводу, что части вооружения, изготовленные в Поднебесной и не соответствовавшие требованиям качества, не подлежат оплате. Ущерб по делу составил 37,8 млн руб.

По подозрению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК) была арестована экс-директор по закупкам и логистике концерна Ксения Гращенкова. Она вела переговоры с фигурантами.

