Требования муниципалитета к новосибирской ГК «Дискус» внесут в план приватизации

Мэрия Новосибирска планирует расширить план приватизации муниципального имущества на 2026 год. Соответствующий проект решения представлен городскому совету.

В частности, мэрия намерена внести в приватизационный план требования муниципалитета к ООО «Дискус плюс» и ООО «Дискус-строй». Всего в проекте 58 требований на сумму 569,24 млн руб.

Компании «Дискус плюс» и «Дискус-строй» входят в ГК «Дискус» предпринимателя, бывшего депутата горсовета Алексея Джулая. Как писал «Ъ-Сибирь», он был задержан в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Рассмотрение уголовного дела в Октябрьском районном суде Новосибирска началось в декабре 2025 года.

Вопрос о корректировке плана приватизации планируется рассмотреть на сессии муниципального парламента 27 мая.

