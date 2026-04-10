Unicredit отвергла сообщение о планах по ликвидации Юникредит-банка в России

Unicredit заявила, что вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса в России не «рассматривается». В банковской группе утверждают, что любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, «необоснованны».

«В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Unicredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России, не претерпела никаких изменений»,— заявили «РИА Новости» в Unicredit.

О том, что итальянская группа может пересмотреть планы по продаже Юникредит-банка и сейчас рассматривает планы полностью свернуть бизнес в России и сдать лицензию, рассказали несколько источников «Ъ», знакомых с планами группы и близких к Юникредит-банку. В банке на запрос «Ъ» не ответили.

Группа предпринимает попытки уйти из России с 2022 года. Основная причина отказа от продажи, по данным «Ъ» заключается в экономической невыгодности сделки. При прямой продаже акционеры из «недружественных» стран могут рассчитывать лишь на небольшую долю от капитала банка после вычета обязательного дисконта в 60% и взноса в бюджет в размере 35% от стоимости активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «И банк — на сдачу».