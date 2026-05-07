Ярославца обвинили в шпионаже в пользу Украины

Житель Ярославля обвиняется в государственной измене в форме шпионажа. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, ярославец 1987 года рождения незаконно собирал данные об участниках специальной военной операции, а затем передавал их спецслужбам Украины. Контакт с представителем иностранной спецслужбы житель города установил по собственной инициативе. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Задержанному предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Кировский районный суд города арестовал обвиняемого.

Антон Голицын