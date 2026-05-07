Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT заявил о милитаризации Германии. Он предупредил, что Россия не должна допустить повторения событий Великой Отечественной войны. Сейчас Берлин громче всех заявляет «о своих претензиях на гегемонию в Старом Свете», это ставит под угрозу безопасность на континенте, отметил он.

«Точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях», — написал господин Медведев. По его мнению, Россия должна постоянно «иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении».

Дмитрий Медведев призвал «не надеяться на благоразумие Берлина и не верить, что он никогда не пойдет на риск войны», а также «не заблуждаться, что германский истеблишмент будет считать себя окончательно связанным клочком бумаги».

Также он отметил, что сегодня Европа и Америка разделены как никогда за последние 100 лет. Господин Медведев, в частности, напомнил про угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО и отказ европейских стран активно поддержать американскую кампанию против Ирана.

При этом Дмитрий Медведев добавил, что «ни одна из целей есовской "анти-СВО", в которой ФРГ де-факто стремится играть первую скрипку, не достигнута». Он считает, что «перед Германией на горизонте маячит тяжелое геополитическое поражение на Украине».