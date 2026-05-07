Более 130 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за задымления

Задымление произошло на шахте «Алардинская» в Кузбассе. Об этом сообщает облпрокуратура. 132 горняка эвакуированы с территории предприятия, пишет «Интерфакс». По данным властей региона, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Надзорным ведомством организована проверка по факту инцидента. Областным СУ СКР также проводится проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На шахте «Алардинская» (входит в ПАО «Распадская») добывается около 3 млн т угля в год. Запасы угля составляют более 420 млн т. Основные потребители продукции предприятия — металлургические предприятия Evraz, а также коксохимические заводы.

Александра Стрелкова