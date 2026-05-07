Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией был перенесен из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, сообщил российский Минтранс.

«Запуск чартерной полетной программы перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли»,— сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.

Сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. В октябре замглавы Минтранса Владимир Потешкин анонсировал начало полетов авиакомпании Red Wings на 2025 год. В декабре посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай назвал датой запуска первую половину 2026 года. В феврале этого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что прямые полеты между странами будут запущены в 2026 году.