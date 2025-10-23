Минтранс: прямые рейсы между Россией и Малайзией запустят в 2025 году

Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в 2025 году. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом рассказал замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.

«Буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры,— рассказал Владимир Потешкин во время выступления в Совфеде (цитата по ТАСС).— В ближайшей перспективе двух недель планируется МПК с выездом туда, поэтому у нас авиакомпания Red Wings должна начать полеты».

По словам замминистра, Минтранс и Росавиация находятся в постоянном диалоге с авиавластями нескольких других иностранных государств. «Четкое и сложившееся» понимание, уточнил он, уже есть по Юго-Восточной Азии. Объемы перевозок в города Дальневосточного Федерального округа (ДФО), в частности Владивосток, наращивают авиакомпании Китая, Вьетнама и КНДР, отметил господин Потешкин.

В то же время рост перевозок по международным направлениям с территории ДФО составил 90% в 2024 году. С января по август этого года зарубежный пассажиропоток из дальневосточных аэропортов увеличился почти на треть, добавил замминистра.

В июне Минтранс сообщал, что российская сторона ожидает от властей Малайзии разрешения на полеты Red Wings на остров Лангкави. Запуск рейсов зависит от устойчивости туристического спроса, поясняли тогда в министерстве.