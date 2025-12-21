Малайзия рассчитывает запустить прямые рейсы с РФ в первой половине 2026 года

Если все пойдет как запланировано, в первой половине 2026 года начнется прямое авиасообщение Малайзии с Россией. Об этом сообщил посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

«Этот вопрос продолжает обсуждаться в контексте установления прямых авиарейсов. На данный момент переговоры продолжаются, министерства транспорта обеих стран продолжают обсуждения»,— рассказал посол ТАСС. По его словам, сейчас стороны находятся почти на стадии финального завершения договоренностей.

Полеты начнутся с рейсов российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Лангкави, сообщил Чеонг Лун Лай. Если спрос на такие перелеты начнет расти, это откроет дополнительные возможности, что будет выгодно для обеих стран с точки зрения развития прямого авиасообщения, добавил он.

На данный момент Россия и Малайзия прорабатывают введение безвизового въезда в РФ для граждан королевства, рассказал дипломат. «Сейчас Малайзия предлагает россиянам бесплатную визу в 30 дней. В 2023 году, по-моему, Россия уже предлагала сделать этот механизм взаимным. И с тех пор, как вы знаете, это находится на стадии проработки»,— сообщил он. По словам Чеонг Лун Лая, соглашение об отмене виз для въезда малазийцев в Россию может быть подписано в ближайшее время.