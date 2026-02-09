Росавиация запланировала запуск рейсов между Россией и Малайзией на 2026 год

Росавиация планирует запустить авиасообщение между Россией и Малайзией в 2026 году. Об этом в интервью «Россия 24» рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров.

«В этом году мы планируем все-таки дожать историю с Малайзией. Мы видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении, работаем с авиакомпаниями, с малайзийскими авиационными властями»,— сказал господин Ядров.

Глава Росавиации добавил, что Россия также готова возобновить прямое авиасообщение с США, если американская сторона снимет соответствующие санкции. По его словам, ограничения с российской стороны были введены зеркально. Поэтому Россия должна удостовериться, что прибывшие в США российские самолеты «не будут арестованы».

В октябре замглавы Минтранса Владимир Потешкин говорил, что прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет запущено в 2025 году. Он уточнял, что выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings. В декабре посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай сообщал, что авиасообщение начнется в первой половине 2026 года.