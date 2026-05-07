«Локомотив» отыгрался до финала

Прошлогодний обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» все-таки вышел в финал нынешнего play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ. В полуфинальной серии против «Авангарда» он выкручивался из сложнейших, похожих даже на абсолютно безнадежные ситуаций, а завершил ее 6 мая победой — 4:3 — на своей площадке в седьмом матче, добытой во втором овертайме, хотя проигрывал по ходу встречи со счетом 1:3. Биться за главный трофей КХЛ «Локомотиву» предстоит с казанским «Ак Барсом».

Забавно, но если забыть о деталях этой серии, она может показать чем-то почти рутинным. «Локомотив», самая стабильная самая убедительная команда КХЛ последних лет, до финала play-off добрался в третий раз подряд. И в третий раз подряд по дороге к нему выбил мощный омский клуб. Причем, и две предыдущие серии, состоявшиеся чуть раньше — на четвертьфинальной стадии, были напряженными, семиматчевыми. Словом, такая хорошая для ярославцев традиция. Ничего сверхъестественного.

Но детали-то в памяти застрянут, может, на годы. Чересчур уж неординарным было это противостояние, чересчур непростым для «Локомотива». Он ведь, казалось, был в нем обречен. Уступал по ходу серии со счетом 1:3, с которого нечасто отыгрываются. А в шестом матче за полминуты с небольшим до сирены проигрывал — 0:2, но выкрутился. В седьмом ему тоже пришлось совершать что-то наподобие подвига.

Многие из тех, кто наблюдал за этим матчем, в какой-то момент наверняка подумали о одном и том же.

В таких матчах, уж слишком особенных матчах, когда сразу ловишь улыбку удачи,— это не столько дар, сколько беда.

Ломает весь настрой, а соперника, так боявшегося ранней оплошности, наоборот, расслабляет, раскрепощает. Все плохое уже произошло.

«Локомотив» забил через полминуты после стартового вбрасывания. И увидев, как Никита Кирьянов прошил омского вратаря Никиту Серебрякова, трибуны, конечно, торжествовали так, как будто впереди еще не почти полные три периода основного времени, а пара секунд до финальной сирены. А потом притихли, ощутив, что никакого импульса «Локомотиву» эта шайба не дала, а «Авангард» вполне бодро перенес удар. Нет дрожи, на которую так надеялись. Наоборот, стал злее. И вот уже проводит мощную атаку, увенчанную резким броском из-под защитника Александра Волкова. И отрыв ярославцев исчезает.

А дальше еще хуже. Какие-то простейшие статистические выкладки тех, кто о характере игры мог судить исключительно по ним, должны были убедить в том, что у «Локомотива» во втором периоде было преимущество — не то чтобы подавляющее, но стойкое. Чаще он забирался в чужую зону, чаще наседал. Но это был как раз такой случай, когда толку от такого формально преимущества ноль. Более того, от ощущения, что «Авангард» расклад устраивает, некуда было деться.

Впервые он больно уколол контратакой «Локомотив», когда, лишив его шайбы, устроил выход один на один Константину Окулову. Форвард промазал, но вскоре за промах эффектно реабилитировался. Теперь Окулов собственноручно обокрал Егора Сурина в средней зоне, а войдя в ярославскую, идеально, над щитком вратаря Даниила Исаева метнул шайбу в дальний гол.

Останавливаться на достигнутом «Авангард» не собирался. Через некоторое время «Локомотив» прочувствовал на собственной шкуре, как соперники умеют бодаться на пятачке.

Бодались отчаянно, а вырулило все к броску с практически нулевого угла Джозефа Чеккони, каким-то образом обнаружившему все-таки дорожку под перекладину. Любому, кто неравнодушен к «Локомотиву», воспоминания о том, как забивал Кирьянов, каким светлым представлялось будущее после его успеха, должны были причинять лютую боль.

В общем, ярославцы оказались в совсем уж скверном положении. Но еще перед перерывом в просто трудное его превратил их спаситель в предыдущем матче. Максим Шалунов долго держался скромно, но, когда ни у кого не шло, взял инициативу на себя и стрельнул в девятку.

В заключительном периоде «Локомотив» уже давил как следует, не формально. «Авангард», правда, тоже выглядел достойно, но, как ни крути, отбивался. И однажды не смог, попав под очередную волну ярославского прессинга, вывести шайбу из зоны, а Егор Сурин принял самое понятное решение, тут же отправив ее обратно к воротам. Перед ними грамотно прокатывался Максим Березкин, помешавший Никите Серебрякову среагировать на рикошет. Счет сравнялся. Без овертайма в этом матче было никак не обойтись.

Вернее, как и в шестом матче,— без овертаймов. Одного, наполненного страхом роковой ошибки, соперникам не хватило.

Все решилось в середине второго дополнительного периода, когда «Локомотив» наконец получил возможность развернуть стремительный выпад.

Его завершил кистевым броском Максим Березкин. Ярославцы в третий раз подряд вышли в финал Кубка Гагарина. В нем они встретятся с разгромившим в своем полуфинале со счетом 4:1 магнитогорский «Металлург» казанским «Ак Барсом». Решающая серия начнется 11 мая в Ярославле.

Алексей Доспехов