Домогаров спел «От героев былых времен» перед матчем «Спартака» и ЦСКА

Народный артист России Александр Домогаров исполнил песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры» перед началом матча московских ФК «Спартак» и ЦСКА в финальной игре «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу.

Перед матчем игроки и тренеры обеих команд вышли на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции также приняли участие зрители.

Матч прошел на домашнем стадионе «Спартака» — «Лукойл-Арене». «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал.