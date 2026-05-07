Розничные продажи алкоголя в России в январе—апреле 2026 года*

Категория Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Спиртные напитки крепче 9% 38339,1 3,6 Водка 23373,2 2,3 Ликеро-водочные изделия 6453,3 14,6 Коньяки 4051,8 –1 Другие крепкие спиртные напитки 4460,8 0,4 Слабоалкогольная продукция 273,3 –57,7 Вина тихие 17177,9 –1,9 Вина игристые 6713,1 4,4 Вина ликерные 390,9 –4,3 Плодовая продукция 613,3 –39,4 Пиво от 0,5% до 8,6% 179149,9 без изменений Пиво свыше 8,6% 19,9 –11,5 Пивные напитки 26484,8 –2,8 Сидр 3688,2 31,5 Пуаре 38,2 –31,4 Медовуха 913,9 14,9 Алкогольная продукция всего 274570,2 0,3