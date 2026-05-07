Розничные продажи алкоголя в России в январе—апреле 2026 года*

|Категория
|Продажи (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Спиртные напитки крепче 9%
|38339,1
|3,6
|Водка
|23373,2
|2,3
|Ликеро-водочные изделия
|6453,3
|14,6
|Коньяки
|4051,8
|–1
|Другие крепкие спиртные напитки
|4460,8
|0,4
|Слабоалкогольная продукция
|273,3
|–57,7
|Вина тихие
|17177,9
|–1,9
|Вина игристые
|6713,1
|4,4
|Вина ликерные
|390,9
|–4,3
|Плодовая продукция
|613,3
|–39,4
|Пиво от 0,5% до 8,6%
|179149,9
|без изменений
|Пиво свыше 8,6%
|19,9
|–11,5
|Пивные напитки
|26484,8
|–2,8
|Сидр
|3688,2
|31,5
|Пуаре
|38,2
|–31,4
|Медовуха
|913,9
|14,9
|Алкогольная продукция всего
|274570,2
|0,3