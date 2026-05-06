ФАС зафиксировала падение цен на помидоры, творог и картофель в регионах

Социально значимые товары подешевели в среднем на 11,3% в 11 регионах России благодаря соглашениям о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. По ее данным, сильнее всего подешевели помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%) и сметана (-19,1%).

Больше всего цены на социально значимые товары упали в Вологодской области (-36,7%) и Алтайском крае (-32,6%). ФАС порекомендовала «активнее заключать» соглашения о ценах на продукты питания, в том числе на яйца, хлебобулочные изделия, плодоовощную продукцию и мясо.

Региональные власти заключают соглашения о стабилизации цен с хозяйствующими субъектами в регионах. По данным ФАС на октябрь 2025 года, соглашения заключены более чем с 13 тыс. организациями, 292 производителями и 161 аптечной сетью. Действие механизма продлено до конца 2029 года.