Правительство продлило механизм заключения соглашений о стабилизации цен

Правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на продукты до конца 2029 года, сообщила пресс-служба кабинета министров. Срок действия нормы истекал в мае 2026 года.

Решение направлено на сохранение стабильности на потребительском рынке. Система соглашений предусматривает добровольные обязательства по снижению цен на социально значимые товары и товары массового потребления для предпринимателей, бизнесменов и организаций.

По данным Федеральной антимонопольной службы, соглашения заключены в 71 субъекте России при участии более 14,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них 292 — производители, 51 — оптовые организации, 14,1 тыс. — организации торговли, 100 — аптечные сети и три АЗС.