Новым главредом «Делового Петербурга» назначена Ирина Яровикова

Главным редактором объединенной редакции «Делового Петербурга» стала экс-руководитель редакции «Ведомостей Северо-Запад» Ирина Яровикова. Исполняющий обязанности главного редактора «ДП» Андрей Жуков займет должность первого заместителя главреда.

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» госпожа Яровикова отметила, что работа на посту главного редактора в «ДП» станет для нее новым и интересным рубежом.

«Последние 20 лет я работала, в основном, в региональных представительствах федеральных СМИ (РБК, ТАСС, Интерфакс, «ФедералПресс»). Это высокий уровень качества и стандартов, но, с другой стороны, — всегда есть свои жесткие ограничения. “ДП” — это ведущее экономическое издание Северо-Запада, у которого собственный стиль и собственное видение повестки. И для меня это возможность проявить себя, с одной стороны, сохранить знакомый всему деловому сообществу дух, с другой — предложить и реализовать собственные идеи»,— рассказала Ирина Яровикова «Ъ Северо-Запад».

Говоря о рабочих планах, она подчеркнула, что «у хорошего главного редактора “в блокноте” всегда много идей».

«Будем обсуждать их вместе с коллективом, вместе оценивать, что может «выстрелить»,— отметила Ирина Яровикова.

Матвей Николаев