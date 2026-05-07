Роскомнадзор подал иски к разработчикам Sims и GTA

Роскомнадзор начал предъявлять претензии ведущим зарубежным разработчикам видеоигр, включая Electronic Arts (серии Sims, Battlefield) и Take-Two Interactive (Grand Theft Auto). Ведомство подало иски в Таганский районный суд по статье о нарушении законодательства о персональных данных. Причина — отказ компаний локализовать базы персональных данных российских игроков на территории РФ, как того требует закон.

В апреле суд уже признал виновными Electronic Arts, TakeTwo, Battlestate Games и NetEase, назначив каждой штраф в 2 млн руб. Еще три иска — к Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group — будут рассмотрены в первой половине мая. По данным юристов, регулятор ужесточил контроль за игровыми сервисами, рассматривая их как крупные цифровые платформы с массовым сбором пользовательской информации.

Зарубежные компании, как правило, не выплачивают такие штрафы. Однако главный риск для них — не сами санкции, а возможная блокировка доступа к их продуктам. Если Роскомнадзор перейдет от протоколов к требованию устранить нарушения и ограничит доступ к доменам или аккаунт-сервисам, это может серьезно повлиять на российских игроков, аудитория которых в РФ оценивается в 20 млн человек.

