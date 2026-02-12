Сезонное ралли

В конце 2025 года ставки по автокредитам на новые автомобили поднялись до многомесячного максимума. К этому привели сокращение субсидирования от автопроизводителей, а также сезонные факторы, заставившие банки минимизировать свои риски. Еще сильнее выросла и полная стоимость кредитов, в том числе за счет удлинения сроков займов и роста сопутствующих расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по автокредитам сроком более трех лет в декабре 2025 года достигла 17,2% годовых. Это максимальный показатель с июня прошлого года. При этом движение ставок по кредитам на различные категории автомобилей было разнонаправленным. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средневзвешенная ставка по автокредиту на новые машины в декабре достигла 13,8% годовых, прибавив за два месяца 0,8 п. п.

Эксперты отмечают, что на показатели кредитования новых автомобилей влияют программы субсидирования. В первую очередь это касалось китайских брендов, которые в течение 2025 года направляли на субсидирование существенные суммы, чтобы компенсировать влияние высокой ключевой ставки и, как следствие, стимулировать продажи своей техники, поясняет начальник управления развития программ автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. Это помогло повысить результат в середине года. По данным РОАД, продажи китайских брендов с июля по сентябрь держались в переделах 71–74 тыс. штук в месяц, а в октябре превысили 93 тыс. штук. Однако в ноябре—декабре объемы сократились на 10–30%, что отразилось и на выдаче автокредитов (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года). Как считает Андрей Залиш, «к концу года бюджеты у многих компаний оказались исчерпаны». В частности, во втором полугодии свои программы субсидирования сократили Geely, Changan, Soueast.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На динамике ставок сказалась и сезонность. По мнению директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, «повышенные ставки отчасти могут компенсировать снижение первоначальных взносов по кредитам в рамках новогодних акций».

По данным ОКБ, в конце минувшего года произошло и резкое увеличение полной стоимости кредита (ПСК), в расчет которого помимо процентных платежей входят, в частности, расходы за обслуживание кредита и другие услуги. Средневзвешенная ПСК увеличилась на 1,6 п. п., достигнув 19,8% годовых. Общий рост был обеспечен именно сегментом новых автомобилей, средняя ПСК для которых взлетела на 4 п. п., превысив 18,8% годовых, что стало максимумом с мая 2025 года.

Эксперты считают, что к этому могло привести удлинение кредитных договоров — в настоящее время средний срок автокредита приближается к шести годам. Это позволяет сохранить доступность займа (за счет снижения месячного платежа) при росте цен на авторынке.

Увеличение срока позволяет в моменте снизить нагрузку на заемщика, «но итоговая переплата по ссуде будет больше», констатирует Анатолий Перфильев. При этом участники рынка ожидают сохранения высокой ПСК даже при понижении ставок. На это в основном будет влиять рост цен на сопутствующие услуги, в том числе на полисы каско (см. “Ъ” от 12 января).

Вместе с тем ставки по кредитам на подержанные автомобили в конце прошлого года снизились на 0,7 п. п., до 23,3% годовых. Такая же динамика была зафиксирована по ПСК — сокращение до 25% годовых, минимума с августа 2024 года. По словам Андрея Залиша, «в этом сегменте субсидии автопроизводителей отсутствуют», следовательно, ставки постепенно двигаются «вслед за ключевой ставкой».

В начале 2026 года пока существенного изменения ситуации не произошло. В январе ОТП-банк поднял ставки по кредитам на новые автомобили на 1,5 п. п., тогда как ВТБ сообщил о снижении ставок до 13% годовых. В Абсолют-банке кредитная ставка не менялась. В отношении ставки по кредитам на бывшие в употреблении автомобили опрошенные банки заявили, что либо оставили их на уровне декабря, либо снизили.

На динамику ставок по автокредитам в ближайшее время наибольшее влияние будет оказывать денежно-кредитная политика ЦБ, считают собеседники “Ъ”. Помимо этого, на сегмент новых автомобилей будет влиять «увеличение субсидирования от автопроизводителей и понижение уровня рисков для банков, который учитывается при оценке качества кредитного портфеля», считает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова. Однако значимого оживления в автокредитовании эксперты пока не ожидают, «несмотря на то что на рынке имеется значительный отложенный спрос», считает директор группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Дарья Загайнова