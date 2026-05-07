Телеканал CNN потерял хозяина

Основатель телеканала CNN Тед Тёрнер скончался 6 мая в возрасте 87 лет. Его путь в медиамагнаты начался в конце 1960-х годов с приобретения нескольких радиостанций, убыточной телестудии в Атланте и прав на популярные сериалы и кинофильмы. В 1970-х его ставший прибыльным телеканал перешел на национальное вещание, компания стала называться Turner Broadcasting System (TBS).

Самый поныне известный его телеканал — круглосуточный информационный кабельный CNN (Cable News Network) — Тед Тёрнер основал в 1980 году, сделав ставку на оперативную передачу новостей и прямые эфиры. Уже два года спустя он впервые попал в список 400 самых богатых людей Америки. А к моменту смерти его состояние, по оценке Forbes, составляло $2,8 млрд.

В 1996 году его компания TBS была куплена конгломератом Time Warner за $7,4 млрд., в новой компании он стал ее вице-президентом. В 2000-м произошло слияние Time Warner и AOL. Тед Тёрнер оставался вице-президентом медиахолдинга, а затем членом совета его директоров до 2003 года.

Тед Тёрнер увлекался спортом: в молодости он, например, выиграл Кубок Америки, а позднее купил бейсбольную команду Atlanta Braves и баскетбольный клуб Atlanta Hawks. В июле 1986 года по инициативе Теда Тёрнера в Москве впервые прошли международные спортивные соревнования — Игры доброй воли, задуманные как альтернатива Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, в которой СССР отказался участвовать. Мероприятие стало одним из факторов, оказавших положительное влияние на отношения между СССР и США.