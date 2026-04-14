Прибыль отделилась от котлет

Кризис на ресторанном рынке добрался и до самого устойчивого сегмента — фастфуда. Темпы роста выручки у головных компаний трех крупнейших игроков рынка — «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка» и Rostic`s — замедлились, а прибыль уменьшилась. Это связано с менее значительным притоком трафика и ростом операционных расходов.

У трех крупнейших игроков сегмента QSR (сетей быстрого обслуживания) в 2025 году снизилась чистая прибыль. По подсчетам “Ъ” на основе данных бухгалтерской отчетности компаний, чистая прибыль ООО «Юнирест» (управляет брендом Rostic`s) в 2025 году сократилась на 27,5%, до 4,1 млрд руб., хотя в 2024-м выросла на 60,4%. У ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») показатель снизился на 15,1%, до 14,4 млрд руб. против роста на 19,7% годом ранее. ООО «Бургер Рус» (сеть «Бургер Кинг») отчиталось о падении чистой прибыли на 61%, до 637,6 млн руб. за 2025 год. В 2024-м компания также фиксировала снижение показателя, но гораздо меньшее — на 9,2%.

В «Юниресте» сообщили, что снижение прибыли компании связано в том числе с реализуемой инвестиционной программой. По словам представителя компании, в 2025 году было открыто более 80 точек Rostic's, в текущем году планируется эту цифру превзойти. В «Бургер Кинг» и «Вкусно — и точка» не ответили на запрос “Ъ”.

Прибыль крупных сетей быстрого питания сократилась из-за существенного роста операционных издержек, отмечает старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова. Заметно выросли расходы на персонал, параллельно фиксируется удорожание ингредиентов, вызванное инфляционными процессами и логистическими сложностями, перечисляет она.

Помимо снижения чистой прибыли фастфуд-сети толкнулись с замедлением темпа роста выручки.

В 2025 году оборот ООО «Юнирест» увеличился на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., в то время как в 2024 году — на 28,6%. Выручка ООО «Бургер Рус» увеличилась на 15,2%, до 104 млрд руб. после роста на 21,2% годом ранее. Оборот ООО «Система ПБО» вырос на 16,7%, до 218,6 млрд руб., против роста в 20,3% в 2024 году. В «Юниресте» лишь сообщили, что ресторанный бизнес — это сложный механизм, на который влияет совокупность факторов: макроэкономическая ситуация, рост логистических издержек и себестоимости продукции.

Темпы роста выручки замедляются из-за того, что открывается меньше новых ресторанов, не исключает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Это связано с дорогим кредитованием и с падением покупательской способности, поясняет он. По данным геосервиса 2ГИС, в марте 2026 года число заведений быстрого питания уменьшилось на 2% год к году, до 25 тыс.

Эксперт Ассоциации торговых экспертов и экспертов ритейла Павел Люлин связывает замедление роста выручки у крупнейших фастфуд-сетей с насыщением спроса и более слабым ростом трафика. Темпы роста выручки крупнейших игроков QSR снижаются вместе со всем сегментом фастфуда, который переходит из стадии активного роста в 20–30% в фазу зрелости, соглашается директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова.

В 2025 году рынок QSR показал рост количества визитов на 4%, приводили ранее подсчеты в Rostic`s.

Доходы населения не успевают за темпами инфляции, а это вынуждает потребителей реже посещать заведения, либо переходить на более экономные модели потребления, отмечает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Дополнительное давление на трафик оказывало продолжающееся усиление конкуренции с ритейлом: сети супермаркетов активно развивают готовую «коробочную» еду, напоминает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова. По данным аналитической компании «Нильсен», в 2025 году продажи готовой еды в натуральном выражении в FMCG-сетях выросли на 12% год к году. Эта категория стала самой быстрорастущей индустрией в отрасли.

Основатель Zemskiy Group (развивает фуд-холлы) Владислав Земский считает, что в 2026 году тенденция сокращения темпов роста выручки и прибыли сохранится. «Этот год будет тяжелым для всех, в том числе и для бюджетного сегмента»,— уверен он. Людмила Ракова ожидает, что рынок продолжит расти в рублях, но реальный рост будет слабым. По итогам 2026 года трафик, по ее оценкам, снизится на 1–3% год к году.

Дарья Андрианова