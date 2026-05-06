Воронежская «Алента» выставила на торги московские активы за 1,7 млрд

Имущественный комплекс воронежского АО «Алента», находящегося в процедуре банкротства, выставили на торги в форме открытого аукциона. В состав лота вошли объекты недвижимости на улице Подъемной в Москве, а также права аренды земельных участков. Начальная цена установлена на уровне 1,68 млрд руб., следует из сообщения на «Федресурсе».

Всего в лот включено 14 объектов, находящихся в залоге у иностранной компании Calvador Limited. Это пять земельных участков от 100 до 10 тыс. кв. метров, два склада, несколько цехов, лабораторный корпус. Шаг аукциона составляет 5%, итоги подведут 27 мая.

Как следует из публикации, все объекты сданы в долгосрочную аренду ООО «Бизнес Лидер» до декабря 2028 года. Годовой размер арендной платы — 40,8 млн руб. По одному из объектов недвижимости действуют ограничения, наложененные судом Москвы, права и обязанности по которому могут перейти к покупателю.

Процедура банкротства компании была инициирована в 2021 году по заявлению кредитора Виталия Клепикова из-за задолженности около 22 млн руб. Впоследствии суд признал общество несостоятельным и открыл конкурсное производство. В реестр требований включены 13 кредиторов, в том числе Calvador Limited. В марте этого года департамент городского имущества города Москвы пытался наложить обеспечительные меры в виде приостановления торгов, однако в апреле суд им отказал. Следующее заседание по делу пройдет 2 июня.

По данным Rusprofile, АО «Алента» зарегистрировано в Воронеже в 2007 году и специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С января 2022 года функции конкурсного управляющего исполняет Андрей Сидоров. В 2025 году выручка компании составила 40,9 млн руб., чистая прибыль — 17,6 млн руб.

В феврале выставили площадку стеклотарного завода в Железнодорожном районе Воронежа, принадлежавшую обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско». Наиболее высокую цену в размере 410 млн руб. предложило местное ООО СЗ «Арт-финанс» (входит в ДСК, контролируется семьей экс-сенатора РФ, депутата воронежской облдумы Сергея Лукина). Это место могут застроить.

Анна Швечикова