Стеклотарный завод «Раско» в Воронеже вновь выставили на торги за 357 млн

Площадку стеклотарного завода в Железнодорожном районе Воронежа, принадлежавшую обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско», после длительного перерыва вновь выставили на торги в форме открытого аукциона. Залоговое и незалоговое имущество предприятия продается одним лотом с начальной ценой 357,3 млн руб. Информацию опубликовал на «Федресурсе» организатор торгов — ООО «Агрокапитал», действующее на основании договора с конкурсным управляющим Евгением Желниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Часть активов находится в залоге у двух компаний — аффилированного с «Домостроительным комбинатом» (ДСК) ООО «Строительно-финансовая компания» (СФК) и владимирского ООО «Экспо гласс». В залоге у СФК оказалась недвижимость: три земельных участка общей площадью 33,2 тыс. кв. м и шесть зданий на 39,2 тыс. кв. м. У «Экспо гласса» в залоге находится движимое имущество — кабельные линии, лифты, заборы и оборудование. Среди беззалоговых активов —участок на 881 кв. м, асфальтовое покрытие на 3,1 тыс. кв. м, право аренды 4,19% участка на 2,9 тыс. кв. м, автомобили, различное оборудование, мебель и градирня.

Прием заявок ведут до 10 марта. Торги пройдут 16 марта на электронной площадке «Аукцион-центр». Задаток составляет 300 тыс. руб. Подача предложений о цене — в закрытой форме.

«Ъ-Черноземье» писал, что в 2023 году победителем торгов по продаже площадки стеклотарного завода «Раско» стало ООО СЗ «Выбор» (владелец — девелопер Александр Цыбань), предложившее за имущественный комплекс 370 млн руб. при начальной стоимости 350,7 млн. Однако впоследствии победитель отказался от подписания договора купли-продажи. Повторные открытые торги были приостановлены после жалобы одного из кредиторов «Раско» — алтайского ООО «ТК Сибирь-Ойл».

Воронежское предприятие «Раско» остановилось в 2018 году после отключения газа за долги на 83 млн руб. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Иск о банкротстве фирмы в том же году поступил в арбитражный суд Владимирской области. «Раско» признали банкротом в апреле 2022 года.

Об интересе застройщиков к площадке стеклотарного завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов