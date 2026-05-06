Глава «Воронежпассажиртранса» Игорь Лисунов ушел в отставку

Игорь Лисунов ушел с должности генерального директора муниципального транспортного предприятия «Воронежпассажиртранс». Временное исполнение обязанностей возложено на Романа Аржаных. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Аржаных уже работал в статусе и. о. генерального директора «Воронежпассажиртранса» после ухода Олега Миронова — с июля по ноябрь 2025 года. Затем на должность руководителя назначили господина Лисунова. До перехода в «Воронежпассажиртранс» Роман Аржаных возглавлял частную компанию-перевозчика «Автолайн+», которую участники рынка связывают с депутатом гордумы Дмитрием Крутских.

По данным Rusprofile, Роман Аржаных владеет и руководит воронежским ООО ТК «Мотор». Компания была зарегистрирована в 2021 году для деятельности автомобильного грузового транспорта. По итогам 2025 года ее выручка составила 6,3 млн руб., чистая прибыль — 85 тыс. руб. В 2021 году господин Аржаных также зарегистрировал в Воронеже ИП с тем же видом деятельности.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Воронежа отказались от идеи пустить метробус по центру дороги и решили модернизировать под него существующую выделенную полосу в правой стороне проезжей части.

Кабира Гасанова