Игорь Лисунов возглавил «Воронежпассажиртранс»

Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс», работающее на рынке пассажирских перевозок, сменило руководителя. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале, директором назначен Игорь Лисунов.

Игорь Лисунов

Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

До этого, с июля 2025 года, обязанности генерального директора исполнял Роман Аржаных, ранее занимавший пост исполнительного директора частного перевозчика «Автолайн+», который участники рынка связывают с депутатом гордумы Сергеем Крутских.

Биография господина Лисунова на официальных ресурсах госорганов не опубликована. Сообщалось лишь, что он окончил высшее военное училище и более 30 лет работал на различных должностях на госслужбе, а также в бюджетных и коммерческих организациях. «Все мы видим, что к работе пассажирского транспорта — особое внимание, много вопросов у жителей. Поэтому уверен, что у Игоря Викторовича будет немало работы, и ее результаты должны быть заметны»,— подчеркнул в своем посте господин Петрин.

При этом полный тезка господина Лисунова в 2021 году возглавлял областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР). В том же году правительство Воронежской области приняло решение о ликвидации этой структуры. Губернатор Александр Гусев в интервью «Ъ» отмечал, что «в какой-то момент» агентство инноваций начало повторять функции другого профильного учреждения. Он уточнял, что к концу 2020 года около 40% сотрудников АИР перешли в агентство по привлечению инвестиций и в созданный региональный центр компетенций по производительности труда. Остальные сотрудники искали работу в других структурах.

Анна Швечикова